PrivsManager

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Завершен4 заявки196 просмотров

Необходимо написать программу на PL/SQL под Oracle 10g R2, выполняющую следующие функции:

1.Находит все привилегии и роли введенного пользователя.

2.На вход подается какая то роль, выводит список пользователей и ролей, которым представлена проверяемая роль.

3.Находит все системные привилегии представленные введенному пользователю или роли.

Можно написать три скрипта и объединить их потом в графическую оболочку.

В графической оболочке должна быть позможность подключения к базе данных, должна быть возможность выбора необходимой задачи(из представленных 3х выше), окно для ввода пользователя или роли, окно для вывода:таблица с именами привелегий и ролей, в каких таблицах хранятся и др.

SQL
17 лет назад
ares019
39 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

korstin
Илья 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$15
1 день
Уже второй раз заказывал проект у Ильи! как всегда быстро и качественно! Спасибо за профессиональную работу! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

korstin
Илья 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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