PrivsManager

Необходимо написать программу на PL/SQL под Oracle 10g R2, выполняющую следующие функции:

1.Находит все привилегии и роли введенного пользователя.

2.На вход подается какая то роль, выводит список пользователей и ролей, которым представлена проверяемая роль.

3.Находит все системные привилегии представленные введенному пользователю или роли.

Можно написать три скрипта и объединить их потом в графическую оболочку.

В графической оболочке должна быть позможность подключения к базе данных, должна быть возможность выбора необходимой задачи(из представленных 3х выше), окно для ввода пользователя или роли, окно для вывода:таблица с именами привелегий и ролей, в каких таблицах хранятся и др.