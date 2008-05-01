Оценка трудоемкости разработки программного обеспечения на основе существующих методик и концепций. (описание предоставлю) В программе должны использоваться следующие методики: - Методика оценки трудоемкости разработки ПО на основе функциональных точек (литература имеется) - ...
Клиент-серв прогр. оповещения об изменениях файлов
Здравсвуйте. Нужно сделать программу оповещения об изменениях в заранее выбранных клиентом файлах на сервере, используя информацию из subversion.
Более подробное описание программы:
Сейчас в сети работает система контроля версий subversion. К ней необходимо прикурутить клиент-серверную программу оповещения об изменениях, сделанных в заранее выбраных пользователем интересующих его файлах или папках на сервере (используя информацию из subversion).
Как вариант: серверная часть программы через определенные промежутки времени запрашивает у subversion информацию об изменениях в выбранных каталогах/файлах.
Если произошли изменения программа отсылает клиенту сообщение с путем к файлу.
Клиентская часть – значек в трее, если пришло сообщение, цвет значка меняется, появляется надпись – "появилась новая версия такого-то фала/каталога", сообщения могут складироваться, потом при нажатии на значок отобразятся все сразу. Отправляется сигнал о получении сообщения на сервер, там это дело фиксируется, ведется журнал отправленных и полученных сообщений.
Еще момент: должен учитываться тот факт, что ПК клиента может быть отключен. Нужно чтобы Серверная часть знала, какие ПК в данный момент включены, какие выключены.
Если в момент отправки сообщения ПК был выключен, то отсылать ему нужно только когда он включится.
Предоставлю логическую модель БД для серверной части программы.
Можно даже просто написать инструкцию, как это реализовать на Delphi ну и помочь мне если что непонятно будет.
Возможно пришить к subversion плагин, который бы сообщал серверной части программы обо всех commit'ах(изменениях), а она бы решала на основе инфы из своей БД( где прописаны пути к интересующим каталогам, файлам) нужно ли отправлять это сообщение и кому.
Сделать нужно срочно. В коде должны быть комментарии хотя бы с описанием функций, процедур, классов. Лучше сделать на Delphi, можно на JAVA.
Предлагайте цену и сроки.
Бюджет - МАКСИМУМ 1500р.
Оплата частями.
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