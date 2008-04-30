Оценка трудоемкости разработки программного обеспечения на основе существующих методик и концепций. (описание предоставлю) В программе должны использоваться следующие методики: - Методика оценки трудоемкости разработки ПО на основе функциональных точек (литература имеется) - ...
Поправить код программы на VB6
Есть программка на VB.
Она использует WriteProcessMemory.
Кодер куда-то задевался, а надо срочно доделать её.
Программа уже почти готова. Её задача - всего лишь менять значение одной переменной в памяти др. приложения.
Теоретически она написана, но не хватает последнего - ф-ции WriteProcessMemory со всеми аргументами.
Предоставляю:
исходники,
оффсет памяти (найдено с помощью ArtMoney :)),
значение, которое нужно в него записать.
Стучать в icq:
(указано в профиле).
Т.к. работы там меньше чем на минуту, оплата будет соответствующая ;) (но будет).
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