Поправить код программы на VB6

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Закрыт2 заявки203 просмотра

Есть программка на VB.

Она использует WriteProcessMemory.

Кодер куда-то задевался, а надо срочно доделать её.

Программа уже почти готова. Её задача - всего лишь менять значение одной переменной в памяти др. приложения.

Теоретически она написана, но не хватает последнего - ф-ции WriteProcessMemory со всеми аргументами.

Предоставляю:

исходники,

оффсет памяти (найдено с помощью ArtMoney :)),

значение, которое нужно в него записать.

Стучать в icq:

(указано в профиле).

Т.к. работы там меньше чем на минуту, оплата будет соответствующая ;) (но будет).

17 лет назад
aleks_prom
Parfenov Aleksey 
61 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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