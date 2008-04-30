Поправить код программы на VB6

Есть программка на VB.

Она использует WriteProcessMemory.

Кодер куда-то задевался, а надо срочно доделать её.

Программа уже почти готова. Её задача - всего лишь менять значение одной переменной в памяти др. приложения.

Теоретически она написана, но не хватает последнего - ф-ции WriteProcessMemory со всеми аргументами.

Предоставляю:

исходники,

оффсет памяти (найдено с помощью ArtMoney :)),

значение, которое нужно в него записать.

Стучать в icq:

(указано в профиле).

Т.к. работы там меньше чем на минуту, оплата будет соответствующая ;) (но будет).