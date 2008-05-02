Оценка трудоемкости разработки программного обеспечения на основе существующих методик и концепций. (описание предоставлю) В программе должны использоваться следующие методики: - Методика оценки трудоемкости разработки ПО на основе функциональных точек (литература имеется) - ...
Создание модели на Делфи
Нужно на Делфи создать систему для графической демонстрации столкновения движущего вагона поезда со стоящим вагоном. Удар считать абсолютно упругим.
Входные данные: начальная скорость вагона, ускорение вагона, масса движущего и стоящего вагонов, расстояние между вагонами.
Выходные данные: скорость вагонов в любой момент времени движения, модель движения с возможностью демонстрации скорости и ускорения, график зависимости скорости от времени.
срок: 2 мая ВЕЧЕР
ICQ: 380945346
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