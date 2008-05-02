Создание модели на Делфи

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен7 заявок351 просмотр

Нужно на Делфи создать систему для графической демонстрации столкновения движущего вагона поезда со стоящим вагоном. Удар считать абсолютно упругим.

Входные данные: начальная скорость вагона, ускорение вагона, масса движущего и стоящего вагонов, расстояние между вагонами.

Выходные данные: скорость вагонов в любой момент времени движения, модель движения с возможностью демонстрации скорости и ускорения, график зависимости скорости от времени.

срок: 2 мая ВЕЧЕР

ICQ: 380945346

Delphi
17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

NiCketT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Задания несложные и в то же время интересные. Оплата высокая и своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

NiCketT
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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