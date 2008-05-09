Оценка трудоемкости разработки программного обеспечения на основе существующих методик и концепций. (описание предоставлю) В программе должны использоваться следующие методики: - Методика оценки трудоемкости разработки ПО на основе функциональных точек (литература имеется) - ...
Создание игры на Java
Задание:
имеется площадь, скажем, 8 на 8 ( или как угодна), графика 2D, внутри человечек (нужно GUI)
Главный герой, он начинает всегда на позиции (1,1) т.е. в нижнем левом углу, на карте есть пару монстров, пару кучек золота и есть ямы, это все должно генерироваться, но человечек начинает всегда в одном месте, там только он, ничего больше.
Если человечек заходит в квадрат(комнату) с монстром, он умирает, рестарт.
Если человечек в квадрате с монстром или рядом с квадратом, то появляется надпись скажем "страх".
Если рядом с челоческом или в команте где он яма, то появляется надпись, скажем, "бриз".
Если золото рядом или в квадрате где человечек появится надпись скажем "блеск".
Если человечек уперся в стену, будет надпись "ударился в стену" или т.п.
У человечка есть 1 стрела или ещё несколько стрел, вот если ты в квадрате и есть надпись страх у тебя несколько вариантов куда стрелять, ты точно не знаешь где монстр. Выстрелил , стрела пролетает до конца пока не достигнет в стену.
Можно пару звуковых эфектов добавить для поднятия золота или смерти агента/монстра
Можно добавить режим сложности: больше монстров, больше площадь
срок сдачи 6 мая
аська: 380945346
ваши цены?
Это программка для получения зачета по программированию. Ничего сложного не нужно. Может у кого есть наработки или исходники.
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