Программа СМС центра

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки226 просмотров

Программа под windows

Работа с телефонами SonyEricsson по USB (w810i)

Нужно: скачивание СМС с телефона, обработка, сортировка, отправка сообщений

подробное ТЗ тут http://slil.ru/25747780

срок: 1 месяц

аська: 380945346

17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Phantomouse
42 года
22 года в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$500
14 дней

Заявки фрилансеров

Phantomouse
42 года
22 года в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад

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