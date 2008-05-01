Требуется Написать программу на visual basic 6, тз в приложении.
Flash text/voice/video for red5 server
Требуется написать Flash chat с поддержкой голоса и видео под red5 server. Чат 2х пользовательский (не многопользовательский) со следующей функиональностью: фото, поле для ввода с возможностью ввода простейших смайликов, история, камера обоих участников, 2 кастомные кнопки. Заинтересовавшимся могу выслать полную спецификацию с требованиями (она не большая и достаточно полная).
Способ оплаты обсуждается.
Заявки фрилансеров
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