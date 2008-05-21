Оценка трудоемкости разработки программного обеспечения на основе существующих методик и концепций. (описание предоставлю) В программе должны использоваться следующие методики: - Методика оценки трудоемкости разработки ПО на основе функциональных точек (литература имеется) - ...
Visual basic 6
Требуется Написать программу на visual basic 6,
тз в приложении.
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