Visual basic 6

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен2 заявки364 просмотра

Требуется Написать программу на visual basic 6,

тз в приложении.

17 лет назад
unitey
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранные исполнители

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$100
4 дня
Задание выполнил в срок.Не многословит. Просмотрев тех-задание сразу включился в работу.
С человеком приятно сотрудничать!!! Постоянно на связи, очень общительный. Четко выполняет условия догора! СОВЕТУЮ ВСЕМ!!!!
gogic
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад
$100
3 дня
Фрилансер не справился со своей работой.Работа была выполненна только на 30%. Был сделан только интерфейс.

Заявки фрилансеров

GeminiPro
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
gogic
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв(-1)
17 лет назад

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