Програма на delphi

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок686 просмотров

Нужен программист который сможешь за $ написать простенькую программу на делфи ...

это как бы дипломная работа.

задача : изобразить порядок перестроения машины на круговом движении.

например площадь , круговое движение , 3 полосы движения для перестроения на кругу

.

показывается реальное движение машин.

одна машина которая ка бы стоит на светофоре по какойто команде например

Остальные машинки в реальном времени тоже должны двигаться.

кто может взяться за это ? или кто может посоветовать когото кто бы с мог написать это ...

-------------

круговое движение:

если машинка едит снизу.

я нажимаю на стрелочку на лево и машинка должна сделать круг и повернуть на лево, пока она делает круг она должна соблюдать правила движения.

(на дорогах примыкающие к площани по 2 полосы для движения в каждые стороны. на самом кругу прощади как бы 3 полосы)

машинка изначальна например находится в левом ряду и перестраивается в нужную полосу для оворота по кольцу на лево...

тоже смое прямо и разворот , направо..

откуда стартует машинка надо выбирать в какомто меню

на прощади светофоры и машинка должна ждать пока будет зелёный (это всё показывается)

если внизу дороги(площади) горит зелёный то и вверьху горит зелёный, а с права и слева - красный

если машинка едит прямо и выехала на зелёный то пока она доедит до светофора там будет уже красный.

---------------------

из требований нужно бы описать как это сделано... т.к это курсовая но нужны исходники ...

напишите в icq 232805 или

тел 8( 048 )703-35-35

мыло [email protected]

обговорим условия ...

Delphi
17 лет назад
tosic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

merem
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$60
7 дней
Все сделал что не смогли сделать другие программисты без предоплаты даже взялся ) все сделал хорошо работает. рекомендую....
Доволен сотрудничеством. Заказчик добросовестный, держит слово. Рекомендую!
MainCode
46 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-5)
17 лет назад
$70
3 дня
Вариант номер 2. сказал что всё сделает нет проблем дал задаток - пропал .... договорились программу напишет за 3-4 дня прошло неделя. не в icq нету не в gv не отвечает не на сайте появляется ... как можно уже верить вобще людям тут не в деньгах проблема была а в том чтобы программа нужна была срочно денег нету человека нет .... супер.
000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

merem
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
MainCode
46 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
9 отзывов(-5)
17 лет назад
000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Visual basic 6

    $100

    Требуется Написать программу на visual basic 6, тз в приложении.

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Flash text/voice/video for red5 server

    $500

    Требуется написать Flash chat с поддержкой голоса и видео под red5 server. Чат 2х пользовательский (не многопользовательский) со следующей функиональностью: фото, поле для ввода с возможностью ввода простейших смайликов, история, камера обоих участников, 2 ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Оптимизация OpenSSL

    $500

    Оптимизация OpenSSL библиотеки под Win32. Необходимо перевести проект OpenSSL под VS2005. Убрать весь лишний код (кроссплатформенность,не нужные алгоритмы и тд). Оптимизации каких либо крипто алгоритмов НЕ требуется.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PrivsManager

    Необходимо написать программу на PL/SQL под Oracle 10g R2, выполняющую следующие функции: 1.Находит все привилегии и роли введенного пользователя. 2.На вход подается какая то роль, выводит список пользователей и ролей, которым ...

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание игры на Java

    Задание: имеется площадь, скажем, 8 на 8 ( или как угодна), графика 2D, внутри человечек (нужно GUI) Главный герой, он начинает всегда на позиции (1,1) т.е. в нижнем левом углу, на ...

    Java
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Программа СМС центра

    $500

    Программа под windows Работа с телефонами SonyEricsson по USB (w810i) Нужно: скачивание СМС с телефона, обработка, сортировка, отправка сообщений подробное ТЗ тут http://slil.ru/25747780 срок: 1 месяц ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание модели на Делфи

    $60

    Нужно на Делфи создать систему для графической демонстрации столкновения движущего вагона поезда со стоящим вагоном. Удар считать абсолютно упругим. Входные данные: начальная скорость вагона, ускорение вагона, масса движущего и стоящего вагонов, расстояние ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Клиент-серв прогр. оповещения об изменениях файлов

    $50

    Здравсвуйте. Нужно сделать программу оповещения об изменениях в заранее выбранных клиентом файлах на сервере, используя информацию из subversion. Более подробное описание программы: Сейчас в сети работает система контроля версий subversion. К ней ...

    DelphiJava
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад