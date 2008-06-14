Програма на delphi

Нужен программист который сможешь за $ написать простенькую программу на делфи ...

это как бы дипломная работа.

задача : изобразить порядок перестроения машины на круговом движении.

например площадь , круговое движение , 3 полосы движения для перестроения на кругу

.

показывается реальное движение машин.

одна машина которая ка бы стоит на светофоре по какойто команде например

Остальные машинки в реальном времени тоже должны двигаться.

кто может взяться за это ? или кто может посоветовать когото кто бы с мог написать это ...

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круговое движение:

если машинка едит снизу.

я нажимаю на стрелочку на лево и машинка должна сделать круг и повернуть на лево, пока она делает круг она должна соблюдать правила движения.

(на дорогах примыкающие к площани по 2 полосы для движения в каждые стороны. на самом кругу прощади как бы 3 полосы)

машинка изначальна например находится в левом ряду и перестраивается в нужную полосу для оворота по кольцу на лево...

тоже смое прямо и разворот , направо..

откуда стартует машинка надо выбирать в какомто меню

на прощади светофоры и машинка должна ждать пока будет зелёный (это всё показывается)

если внизу дороги(площади) горит зелёный то и вверьху горит зелёный, а с права и слева - красный

если машинка едит прямо и выехала на зелёный то пока она доедит до светофора там будет уже красный.

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из требований нужно бы описать как это сделано... т.к это курсовая но нужны исходники ...

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