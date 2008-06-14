Требуется Написать программу на visual basic 6, тз в приложении.
Програма на delphi
Нужен программист который сможешь за $ написать простенькую программу на делфи ...
это как бы дипломная работа.
задача : изобразить порядок перестроения машины на круговом движении.
например площадь , круговое движение , 3 полосы движения для перестроения на кругу
.
показывается реальное движение машин.
одна машина которая ка бы стоит на светофоре по какойто команде например
Остальные машинки в реальном времени тоже должны двигаться.
кто может взяться за это ? или кто может посоветовать когото кто бы с мог написать это ...
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круговое движение:
если машинка едит снизу.
я нажимаю на стрелочку на лево и машинка должна сделать круг и повернуть на лево, пока она делает круг она должна соблюдать правила движения.
(на дорогах примыкающие к площани по 2 полосы для движения в каждые стороны. на самом кругу прощади как бы 3 полосы)
машинка изначальна например находится в левом ряду и перестраивается в нужную полосу для оворота по кольцу на лево...
тоже смое прямо и разворот , направо..
откуда стартует машинка надо выбирать в какомто меню
на прощади светофоры и машинка должна ждать пока будет зелёный (это всё показывается)
если внизу дороги(площади) горит зелёный то и вверьху горит зелёный, а с права и слева - красный
если машинка едит прямо и выехала на зелёный то пока она доедит до светофора там будет уже красный.
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из требований нужно бы описать как это сделано... т.к это курсовая но нужны исходники ...
напишите в icq 232805 или
тел 8( 048 )703-35-35
мыло [email protected]
обговорим условия ...
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