Проект под Terrasoft CRM x25, внедрение, адаптация

Прошу рассмотреть возможность участия в проекте:

Требуется внедрение и доработка системы Terrasoft CRM (Террасофт CRM).

Требуется специалист с опытом работы с Terrasoft CRM SDK (Java script + MSSQL) с возможностью долгосрочной перспективы работы.

Работы относительно много. Внедрение разбито на этапы. Этапы разбиты на маленькие ТЗ ("кусочки" :)).

Предлагается сдельная форма оплаты по согласованию каждого "кусочка".

Связь (с 9 до 21): аська (11767906), телефон, e-mail, личные встречи. Для связи доступен всегда.

Форма оплаты: любая, на Ваш выбор.

Жду ваших предложений.

http://weblancer.net/projects/52223.html

В предложениях, пожалуйста, сразу указывайте:

1. Опыт работы с TSCRM: продолжительность работы с TSCRM, примеры внедрения, возможно отзывы.

2. Опыт работы с FastReport.

3. Опыт работы с MSSQL.

4. Стоимость нормо-часа.

5. Наличие команды разработчиков: кол-во человек.

Большое спасибо за внимание.