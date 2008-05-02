Нужен программист который сможешь за $ написать простенькую программу на делфи ... это как бы дипломная работа. задача : изобразить порядок перестроения машины на круговом движении. ...
Проект под Terrasoft CRM x25, внедрение, адаптация
Прошу рассмотреть возможность участия в проекте:
Требуется внедрение и доработка системы Terrasoft CRM (Террасофт CRM).
Требуется специалист с опытом работы с Terrasoft CRM SDK (Java script + MSSQL) с возможностью долгосрочной перспективы работы.
Работы относительно много. Внедрение разбито на этапы. Этапы разбиты на маленькие ТЗ ("кусочки" :)).
Предлагается сдельная форма оплаты по согласованию каждого "кусочка".
Связь (с 9 до 21): аська (11767906), телефон, e-mail, личные встречи. Для связи доступен всегда.
Форма оплаты: любая, на Ваш выбор.
Жду ваших предложений.
http://weblancer.net/projects/52223.html
В предложениях, пожалуйста, сразу указывайте:
1. Опыт работы с TSCRM: продолжительность работы с TSCRM, примеры внедрения, возможно отзывы.
2. Опыт работы с FastReport.
3. Опыт работы с MSSQL.
4. Стоимость нормо-часа.
5. Наличие команды разработчиков: кол-во человек.
Большое спасибо за внимание.
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