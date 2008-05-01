Нужен программист который сможешь за $ написать простенькую программу на делфи ... это как бы дипломная работа. задача : изобразить порядок перестроения машины на круговом движении. ...
Система учета клиентов для интернет магазина
Система учета клиентов для интернет магазина
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