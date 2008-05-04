Программная реализация процессов принятия решений

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт4 заявки356 просмотров

Тема программы: Программная реализация процессов принятия решений с конечным и бесконечным числом этапов.

Должна быть построена на основе Марковских процессов принятия решений.

Разрабатывать на Delphi.

Область применения выбор лекарственных препаратов (не конкретно какие, а в смысле общего применения ) на основе возможных симптомов.

Теория по марковск процессам здесь http://www.rapidshare.ru/665253

Delphi
17 лет назад
grIeIy
Сергей 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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