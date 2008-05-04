Подключить базы Ворда к wordflood.com

Есть такая замечательная программа для синонимизации текста, правда только английского http://www.wordflood.com/ .

Интерисует, можно ли как-то подключить к этой программе РУССКИЕ базы Ворда.

Кто не знаком с программой скачайте на офф сайте триалку гляньте.

Если можно, напишите сразу цену вопроса.

PS немного не правильно выразился, базы там подключаются в опциях, вот только с русским текстом работать нельзя. Вот это и надо исправить.