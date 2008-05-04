Нужен программист который сможешь за $ написать простенькую программу на делфи ... это как бы дипломная работа. задача : изобразить порядок перестроения машины на круговом движении. ...
Подключить базы Ворда к wordflood.com
Есть такая замечательная программа для синонимизации текста, правда только английского http://www.wordflood.com/ .
Интерисует, можно ли как-то подключить к этой программе РУССКИЕ базы Ворда.
Кто не знаком с программой скачайте на офф сайте триалку гляньте.
Если можно, напишите сразу цену вопроса.
PS немного не правильно выразился, базы там подключаются в опциях, вот только с русским текстом работать нельзя. Вот это и надо исправить.
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