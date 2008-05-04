Подключить базы Ворда к wordflood.com

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Закрыт1 заявка215 просмотров

Есть такая замечательная программа для синонимизации текста, правда только английского http://www.wordflood.com/ .

Интерисует, можно ли как-то подключить к этой программе РУССКИЕ базы Ворда.

Кто не знаком с программой скачайте на офф сайте триалку гляньте.

Если можно, напишите сразу цену вопроса.

PS немного не правильно выразился, базы там подключаются в опциях, вот только с русским текстом работать нельзя. Вот это и надо исправить.

17 лет назад
zauron
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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