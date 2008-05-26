Нужен программист который сможешь за $ написать простенькую программу на делфи ... это как бы дипломная работа. задача : изобразить порядок перестроения машины на круговом движении. ...
LPT-порт + DXF-протокол на Delphi
Имеется станок с ЧПУ - собранный на вот такой электронной схеме и способу управления
- http://temport.by.ru/CNC.htm - тут описано и схема и программа и даже демка
(кстати, если из демки исходник сможешь выковырнуть этот вариант тоже рассматривается).
Глядя на эту самую демку написана программулина на чьем-то шаблоне лптшника
Нужно добавить возможность обработки детали по AutoCad / Компас файлу.
Эти программы выдают открытые файлы в формате *.dxf .
Требуется получить готовую прогу с исходниками на дельфи, чтобы станок делал детальку по
чертху DXF-формата. Или нужно наковырять исходник из той демки, убрав демо режим
(работа в течение 5 минут, система определения "уникального номера" копии
программы ну или что там у них еще). В любом случае - нужна программа + исходник.
вот тут мои исходники http://slil.ru/25756940
ICQ: 380945346
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