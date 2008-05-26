LPT-порт + DXF-протокол на Delphi

Имеется станок с ЧПУ - собранный на вот такой электронной схеме и способу управления

- http://temport.by.ru/CNC.htm - тут описано и схема и программа и даже демка

(кстати, если из демки исходник сможешь выковырнуть этот вариант тоже рассматривается).

Глядя на эту самую демку написана программулина на чьем-то шаблоне лптшника

Нужно добавить возможность обработки детали по AutoCad / Компас файлу.

Эти программы выдают открытые файлы в формате *.dxf .

Требуется получить готовую прогу с исходниками на дельфи, чтобы станок делал детальку по

чертху DXF-формата. Или нужно наковырять исходник из той демки, убрав демо режим

(работа в течение 5 минут, система определения "уникального номера" копии

программы ну или что там у них еще). В любом случае - нужна программа + исходник.

вот тут мои исходники http://slil.ru/25756940

ICQ: 380945346