LPT-порт + DXF-протокол на Delphi

$30
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  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки319 просмотров

Имеется станок с ЧПУ - собранный на вот такой электронной схеме и способу управления

- http://temport.by.ru/CNC.htm - тут описано и схема и программа и даже демка

(кстати, если из демки исходник сможешь выковырнуть этот вариант тоже рассматривается).

Глядя на эту самую демку написана программулина на чьем-то шаблоне лптшника

Нужно добавить возможность обработки детали по AutoCad / Компас файлу.

Эти программы выдают открытые файлы в формате *.dxf .

Требуется получить готовую прогу с исходниками на дельфи, чтобы станок делал детальку по

чертху DXF-формата. Или нужно наковырять исходник из той демки, убрав демо режим

(работа в течение 5 минут, система определения "уникального номера" копии

программы ну или что там у них еще). В любом случае - нужна программа + исходник.

вот тут мои исходники http://slil.ru/25756940

ICQ: 380945346

AutoCADDelphi
17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alimasovva
Владимир 
61 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$50
14 дней
Очень понравилось работать с данным фрилансером. Добросовестно относиться к работе. Приятен в общении. РЕКОМЕНДУЮ
Заказчик знает, что хочет. Помогает исполнителю, чем может. Платит по факту выполнения проекта. Придирчив, но договорится можно.

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alimasovva
Владимир 
61 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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