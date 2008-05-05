Доделать проект на Delphi

Необходимо доделать готовый проект на Delphi:

1. Необходимо научить программу хранить данные в KG (KNOWLEDGE GUIDE-BOOK) (СРЕДА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ на платформе MY SQL) (программу получите)

2. Научить находить площадь фигур

3. Научить находить периметр фигур

4. Сравнивать фигуры с эталоном из БД (принимая во внимание цвет и форму фигуры) и подсчитать процент соответствия эталону и вывести на экран над фигурой... (мат. модель для сравнивания будет дана)

5. Научить составлять отчёты

Более детальное ТЗ будет оговорено при непосредственном общении

Срок до 26 мая 2008г.