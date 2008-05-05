Доделать проект на Delphi

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Необходимо доделать готовый проект на Delphi:

1. Необходимо научить программу хранить данные в KG (KNOWLEDGE GUIDE-BOOK) (СРЕДА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ на платформе MY SQL) (программу получите)

2. Научить находить площадь фигур

3. Научить находить периметр фигур

4. Сравнивать фигуры с эталоном из БД (принимая во внимание цвет и форму фигуры) и подсчитать процент соответствия эталону и вывести на экран над фигурой... (мат. модель для сравнивания будет дана)

5. Научить составлять отчёты

Более детальное ТЗ будет оговорено при непосредственном общении

Срок до 26 мая 2008г.

DelphiSQL
17 лет назад
SNUPY
Малик 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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