Нужен программист который сможешь за $ написать простенькую программу на делфи ... это как бы дипломная работа. задача : изобразить порядок перестроения машины на круговом движении. ...
Доделать проект на Delphi
Необходимо доделать готовый проект на Delphi:
1. Необходимо научить программу хранить данные в KG (KNOWLEDGE GUIDE-BOOK) (СРЕДА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ на платформе MY SQL) (программу получите)
2. Научить находить площадь фигур
3. Научить находить периметр фигур
4. Сравнивать фигуры с эталоном из БД (принимая во внимание цвет и форму фигуры) и подсчитать процент соответствия эталону и вывести на экран над фигурой... (мат. модель для сравнивания будет дана)
5. Научить составлять отчёты
Более детальное ТЗ будет оговорено при непосредственном общении
Срок до 26 мая 2008г.
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