Программа искусственные нейронные сети

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Закрыт11 заявок388 просмотров

Для одновременного определения нескольких веществ, например, в двух-, трех- и более компонентных растворах мне нужна программа искусственных нейронных сетей. На входе сигналы с прибора, на выходе содержание определяемого компонента. Обучение на известных смесях, затем определение неизвестных содержаний веществ в смесях.

17 лет назад
melag
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17 лет в сервисе
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17 лет назад

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