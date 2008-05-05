Программа искусственные нейронные сети

Для одновременного определения нескольких веществ, например, в двух-, трех- и более компонентных растворах мне нужна программа искусственных нейронных сетей. На входе сигналы с прибора, на выходе содержание определяемого компонента. Обучение на известных смесях, затем определение неизвестных содержаний веществ в смесях.