Нужен программист который сможешь за $ написать простенькую программу на делфи ... это как бы дипломная работа. задача : изобразить порядок перестроения машины на круговом движении. ...
Программа искусственные нейронные сети
Для одновременного определения нескольких веществ, например, в двух-, трех- и более компонентных растворах мне нужна программа искусственных нейронных сетей. На входе сигналы с прибора, на выходе содержание определяемого компонента. Обучение на известных смесях, затем определение неизвестных содержаний веществ в смесях.
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