1с-конфигурация

Если в Т.З что-то неясно,пишите.Я это пойму,т.к изначально оно писалось для человека,который был "в теме"

От Вас-примерные сроки и точная цена.

Кое что из того что там есть ,уже сделано,

но не принципиально,использовать это или нет,можно все написать заново и в другой базе,а потом перенести данные.