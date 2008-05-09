Создание лаунчера для игры (античит система)

Здраствуйте, требуется создать программу которая будет запускать непосредственно приложение онлайн игры Mu Online.

Суть в том чтобы лаунчер следил за запущенными приложениями на компьютере, имел в себе автоапдейтер (для избежания подмены файлов в клиенте), страницу опций (сохраняются в реестр), сворачиватель. + конфиг едитор и едитор списка файлов для апдейта.

Необходима проверка запущена ли игра через лаунчер (.ехе игры можно запустить и без лаунчера), есть пару идей, можно реализовать как сервер

КТо заинтересуется предложением стучите в ICQ 441-150-934.