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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Спасибо за помощь! Отличный специалист! Рекомендую.
Ответный отзыв
Очень порядочный человек, немногие отвечают благодарностью за бесплатную консультацию.
$500
10 баллов
15 лет назад
Толковый кодер.Сделал все четко и в срок.Даже немного удивлен как все гладко прошло!Обращайтесь к нему...Советую)
Ответный отзыв
Все хорошо
$100
10 баллов
15 лет назад
Скрипт выполнен на отлично + очень понравился интерфейс админки.
Ответный отзыв
Деловой подход, создал все условия для решения задачи, бонус при оплате. Только положительные эмоции.
$10
10 баллов
15 лет назад
Все доходчиво разъяснил и помог.
Ответный отзыв
Все хорошо
$100
10 баллов
15 лет назад
Отлично сделано. Очень выручил и помог советами. Надеюсь на дальшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Оплата без проблем, деловой стиль общения. Продолжаем сотрудничать.
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
от 1 дня
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