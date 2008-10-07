TaveL

Тавел Муртазин TaveL

 
43 годаКазахстан/Астана
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональное программирование. Без предоплаты. Без выходных.

Не интересуюсь проектами с бюджетом

E-mail: [email protected]

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
sqrter
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Изменить приложение
Спасибо за помощь! Отличный специалист! Рекомендую.
Очень порядочный человек, немногие отвечают благодарностью за бесплатную консультацию.
Ответный отзыв
markosh
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$500
10 баллов
15 лет назад
Win приложение для работы через https.
Толковый кодер.Сделал все четко и в срок.Даже немного удивлен как все гладко прошло!Обращайтесь к нему...Советую)
Все хорошо
Ответный отзыв
scov
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Скрипт передачи реферрера и его обработки
Скрипт выполнен на отлично + очень понравился интерфейс админки.
Деловой подход, создал все условия для решения задачи, бонус при оплате. Только положительные эмоции.
Ответный отзыв
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Помощь по Visual Basic 6
Все доходчиво разъяснил и помог.
Все хорошо
Ответный отзыв
vilichinskiy
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Перехват вининет АПИ
Отлично сделано. Очень выручил и помог советами. Надеюсь на дальшее сотрудничество.
Оплата без проблем, деловой стиль общения. Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Веб-программирование
2 отзыва
от $100
от 1 дня
#840