Перевести функцию с javascript на Delphi

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки210 просмотров

Нужно перевести на Delphi функцию, написанную на javascript (230 строк кода, вычисления).

Главное условие выполненной работы:

При одинаковых входных параметрах функция на Delphi должна выдавать такой же результат, как функция на javascript.

Порядок работы:

1. Выбранный исполнитель присылает программу, демонстрирующую работу функции (окно с двумя полями ввода для параметров и одним полем для вывода результата).

2. Я проверяю корректность работы функции на нескольких парах входных/выходных данных.

3. Если программа работает правильно, я произвожу оплату.

4. Исполнитель передаёт мне исходный код функции на Delphi.

Исходный код функции на javascript прикреплён к проекту.

DelphiJavaScript
12 лет назад
TaveL
45 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Очень доволен сотрудничеством с Николаем. Надеюсь обратиться к нему за помощью ещё раз.
Хороший заказчик, четкая постановка задачи, всегда на связи. Очень надеюсь на продолжение работы с вами!

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nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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