Перевести функцию с javascript на Delphi

Нужно перевести на Delphi функцию, написанную на javascript (230 строк кода, вычисления).

Главное условие выполненной работы:

При одинаковых входных параметрах функция на Delphi должна выдавать такой же результат, как функция на javascript.

Порядок работы:

1. Выбранный исполнитель присылает программу, демонстрирующую работу функции (окно с двумя полями ввода для параметров и одним полем для вывода результата).

2. Я проверяю корректность работы функции на нескольких парах входных/выходных данных.

3. Если программа работает правильно, я произвожу оплату.

4. Исполнитель передаёт мне исходный код функции на Delphi.

Исходный код функции на javascript прикреплён к проекту.