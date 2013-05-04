нужно доработать это программу http://habrahabr.ru/post/126675/ Программа проверки грамматики для работы с русским языком Создано немало программ проверяющих орфографические ошибки. Но до сих пор (насколько я знаю) нет программ проверяющих грамматические ошибки ...
Перевести функцию с javascript на Delphi
Нужно перевести на Delphi функцию, написанную на javascript (230 строк кода, вычисления).
Главное условие выполненной работы:
При одинаковых входных параметрах функция на Delphi должна выдавать такой же результат, как функция на javascript.
Порядок работы:
1. Выбранный исполнитель присылает программу, демонстрирующую работу функции (окно с двумя полями ввода для параметров и одним полем для вывода результата).
2. Я проверяю корректность работы функции на нескольких парах входных/выходных данных.
3. Если программа работает правильно, я произвожу оплату.
4. Исполнитель передаёт мне исходный код функции на Delphi.
Исходный код функции на javascript прикреплён к проекту.
Выбранный исполнитель
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