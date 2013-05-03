Разработчики C++ / C# (.NET)

Описание вакансии:

В связи с расширением деятельности компании, увеличением портфеля заказов и выходом на новые международные рынки мы ищем талантливых разработчиков для развития платформы BPM-X (www.bpm-xchange.com). Вам предлагается участие в интересных международных проектах с использованием новейших средств разработки.

Мы ищем С# и C++ разработчиков с отличными аналитическими способностями и опытом работы на всех стадиях создания приложений, включая:

• Анализ систем EA и BPM различных производителей, особенно в части современных XML стандартов.

• Анализ кода приложения в целях его оптимизации и усовершенствования, включая стадию предпроектного проектирования.

• Грамотная постановка задач и их эффективная реализация.

• Координация и согласование результатов с другими членами комманды.

Требования:

• Отличные навыки коммуникации, сочетающие способности к самостоятельной работе с опытом удаленного сотрудничества в международной команде.

• Сильные аналитические способности и интерес к интеграции современных программных решений BPM.

• Тщательное документирование постановки задачи и результатов работы.

• Знания английского языка для электронной переписки и написания технической докуменации.

Технические требования:

• Опыт ведущего разработчика на C++ / С#

• Microsoft Visual Studio 2010

• Опыт SQL и понимание концепций БД

• Опыт применения ООП

• SVN

Желательные навыки:

• .NET (C#) / C++

• Разработка раcширений для Microsoft Office (Visio VSTO Addins)

• DevExpress DXTREME

• Опыт SharePoint разработки

• Опыт разработки Unit тестов и методов автоматического тестирования