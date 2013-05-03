Требуется отключить показ статистики игры CS 1.6 и CSS. UDP запрос к серверу игры: \xFF\xFF\xFF\xFF\x55 Даёт такой ответ: \xFF\xFF\xFF\xFF\x44 DB количество_игроков и далее повторяется: ...
Разработчики C++ / C# (.NET)
Описание вакансии:
В связи с расширением деятельности компании, увеличением портфеля заказов и выходом на новые международные рынки мы ищем талантливых разработчиков для развития платформы BPM-X (www.bpm-xchange.com). Вам предлагается участие в интересных международных проектах с использованием новейших средств разработки.
Мы ищем С# и C++ разработчиков с отличными аналитическими способностями и опытом работы на всех стадиях создания приложений, включая:
• Анализ систем EA и BPM различных производителей, особенно в части современных XML стандартов.
• Анализ кода приложения в целях его оптимизации и усовершенствования, включая стадию предпроектного проектирования.
• Грамотная постановка задач и их эффективная реализация.
• Координация и согласование результатов с другими членами комманды.
Требования:
• Отличные навыки коммуникации, сочетающие способности к самостоятельной работе с опытом удаленного сотрудничества в международной команде.
• Сильные аналитические способности и интерес к интеграции современных программных решений BPM.
• Тщательное документирование постановки задачи и результатов работы.
• Знания английского языка для электронной переписки и написания технической докуменации.
Технические требования:
• Опыт ведущего разработчика на C++ / С#
• Microsoft Visual Studio 2010
• Опыт SQL и понимание концепций БД
• Опыт применения ООП
• SVN
Желательные навыки:
• .NET (C#) / C++
• Разработка раcширений для Microsoft Office (Visio VSTO Addins)
• DevExpress DXTREME
• Опыт SharePoint разработки
• Опыт разработки Unit тестов и методов автоматического тестирования
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