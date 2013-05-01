Создать программу учета

Нужно сделать программу которая учитывает 5-ть наименований товара, (доска, фанера и т.п.) которые вагонами приезжают в Узбекистан из России, по дороге учитываются накладные расходы на границе( пошлина) в Узбекистане это выгружается на рынок и там в розницу продается за местные деньги (сум) 1$=2700 сум каждый день+ работа грузчиков, программа показывает сколько товара и на какую сумму доллар- сум продается в день, показывает остаток на складе все это объединяется в накопительную за день, неделю меся и год.

Пишите в личку Ваши предложения а так же сумму и сроки выполнения работы.