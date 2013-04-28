Бот-автокликер рекламы

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок286 просмотров

необходимо написат бота для накликивания рекламы, банеров и тд. должна быт профессионалная разработка и полная эмитация живого ползователя интернета. движение мыши, поддержка всевозможных браузеров, размер окон, явы, куков и тд. интеллектуалное поведение на сайтах. необходима система ничем не отличимая от действий реалных людей на сайтах и готовая работат на уровне adwords рекламы. Поддержка соксов для создания многопоточности. статистика и гибкая настройка. Оплата достойная. Толко грамотный специалист, готовый выполнит данный проект на высшем уровне. оставляйте контакт icq мне в личку.

Google Ads
12 лет назад
mcadver
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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