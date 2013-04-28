Имеется сервер с установленным CentOS 6.3 + LNMP. Имеется некоторое количество GPS трекеров GALILEOSKY GPS Lite v1.8.5, которые передают на сервер данные. Требуется создать приложение на C#, которое будет работать на сервере и ...
Бот-автокликер рекламы
необходимо написат бота для накликивания рекламы, банеров и тд. должна быт профессионалная разработка и полная эмитация живого ползователя интернета. движение мыши, поддержка всевозможных браузеров, размер окон, явы, куков и тд. интеллектуалное поведение на сайтах. необходима система ничем не отличимая от действий реалных людей на сайтах и готовая работат на уровне adwords рекламы. Поддержка соксов для создания многопоточности. статистика и гибкая настройка. Оплата достойная. Толко грамотный специалист, готовый выполнит данный проект на высшем уровне. оставляйте контакт icq мне в личку.
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