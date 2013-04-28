Нужна простая программа обработки текста

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен5 заявок183 просмотра

Суть функционала программы описана в текстовом документе. Предпочтительно написание на Delphi с передачей исходников.

ПРОСЬБА сразу указывать срок и цену!

Delphi
12 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Выбранный исполнитель

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$15
1 день
Сергей сделал программу буквально за 20 минут. Спасибо за оперативность и профессионализм! Будем работать дальше!
Написал для Максима программу обработки текстовых файлов, оплату получил сразу же и в полном объеме. Спасибо

Заявки фрилансеров

TopCoders
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад

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