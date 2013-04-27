Серверное приложение на C#

Имеется сервер с установленным CentOS 6.3 + LNMP.

Имеется некоторое количество GPS трекеров GALILEOSKY GPS Lite v1.8.5, которые передают на сервер данные.

Требуется создать приложение на C#, которое будет работать на сервере и в многопоточном режиме слушать порт, обрабатывать полученные данные и добавлять их в базу MySQL.

Инструкция к трекеру: http://7gis.ru/doc/UserManual_lite0173.pdf

В разделе "Описание протоколов обмена с сервером" описано, в каком виде на сервер приходят данные. Нас интересует протокол "ГалилеоСкай". Из данных, приведенных на странице 42, передаются только данные под номерами 4, 6 и 7 - остальные в настройках трекера отключены, на них обращать внимание не надо.

В базе данных MySQL всего одна таблица:

Название таблицы: coordinates

Поля:

- id (int, primary_key)

- tracker_id (int) - идентификатор трекера

- time (int) - время в UNIX формате

- latitude (float) - широта

- longitude (float) - высота

Одно из самых главных требований к приложению - наличие подробных комментариев в коде. Для каждой строчки должно быть объяснено, что тут делается, зачем это делается и почему делается именно так, а не иначе. Либо, может быть, какая-то отдельная документация. В общем, человек, впервые открывший код, должен быстро понять, как он работает.

Срок - до 12 мая.

Жду предложений.