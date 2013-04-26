Программа с шифрованием и встроенным архиватором

Разработка хранилища информации, которое обеспечит конфиденциальное хранение данных пользователя (например на USB носителе), используя шифрование.

По сути хранилище представляет собой архив (например zip), который при сохранении на диск должен зашифровываться. Аналогично при открытии - файл дешифруется, а затем открывается "архиватором"(реальным или встроенным в разрабатываемо ПО).

Требование к функционированию ПО:

1) Данный проект представляет собой реализацию метода асимметричного шифрования, поэтому ПО будет обладать возможностью "отправителю" на открытом ключе шифровать файлы, скажем, предназначенные "получателю" (переданные ему по почте или в системе документооборота).

2) "Открывая" зашифрованный файл, ПО должна получить исходный архив, а при завершении работы с ним он снова шифруется - сам архив должен удаляться. А в идеале вообще не должно быть возможности просто так скопировать архив в другое место, где ПО его "не увидит".

Тоесть в целом требуется Шифратор со встроенным архиватором

Язык C++ Проект winform или QT