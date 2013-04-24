Нужна программа для ВКонтакте, работа с группами

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок146 просмотров

Нужна программа для ВКонтакте, сочетающий в себе несколько функций. Основные задачи:

- назначение администратором по списку участников с помощью аккаунта-создателя

- публикация сообщений в группы из других групп (заданное количество)

- комментирование опубликованных сообщений от лица группы с помощью аккаунтов-администраторов

В программе необходимо реализовать:

- многопоточность

- прикрепление к системе распознавания картинок

- использование прокси

- лицензирование через HDD (для пресечения распространения, а не для продажи)

- логгирование действий и дружелюбный интерфейс

Желательные ЯП: C++, C#

Возможные ЯП: любые десктнопные

Приложение должно корректно работать на серверных версиях Windows OC, начиная с Win2003

Подробный алгоритм работы и техническое задание отправлю по запросу. Оплата после демонстрации работы через teamviewver. Входные данные для разработки предоставлю. Сроки - до 10 мая.

Бюджет задачи - 12000 рублей. По окончании работы желательно предоставить исходники. При изменениях алгоритмов ВК за отдельную плату буду заказывать доработки.

12 лет назад
fm-club
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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