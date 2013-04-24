Приглашаем Java разработчика в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи: - Разработка функционала веб-приложения и прототипов; - Создание unit-тестов, обеспечивающих высокое покрытие кода ...
Нужна программа для ВКонтакте, работа с группами
Нужна программа для ВКонтакте, сочетающий в себе несколько функций. Основные задачи:
- назначение администратором по списку участников с помощью аккаунта-создателя
- публикация сообщений в группы из других групп (заданное количество)
- комментирование опубликованных сообщений от лица группы с помощью аккаунтов-администраторов
В программе необходимо реализовать:
- многопоточность
- прикрепление к системе распознавания картинок
- использование прокси
- лицензирование через HDD (для пресечения распространения, а не для продажи)
- логгирование действий и дружелюбный интерфейс
Желательные ЯП: C++, C#
Возможные ЯП: любые десктнопные
Приложение должно корректно работать на серверных версиях Windows OC, начиная с Win2003
Подробный алгоритм работы и техническое задание отправлю по запросу. Оплата после демонстрации работы через teamviewver. Входные данные для разработки предоставлю. Сроки - до 10 мая.
Бюджет задачи - 12000 рублей. По окончании работы желательно предоставить исходники. При изменениях алгоритмов ВК за отдельную плату буду заказывать доработки.
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