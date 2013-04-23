Написать генератор ключей

$12
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Закрыт1 заявка198 просмотров

Программа генерирует определенный ключ на основе данных железа. Когда отсылаешь этот ключ, присылают файл весом в 400 байт. Который необходимо поместить в директорию программы. Тогда программа считается зарегистрированной.

Необходимо создать генератор такого файла. На основе уже зарегистрированной программы.

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12 лет назад
nintel
Максим 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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