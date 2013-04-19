ИЩУ ПРОГРАММИСТА В РБ, НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В ОФИСЕ В МИНСКЕ ( возможны варианты, обсудим). На входе программы 1) список графических файлов-подложек ( см. приложение) от 1 до 100 ...
Реализация арима - модели
Написать программу реализации арима - модели. У этой модели есть четкий алгоритм, который и требуется реализовать. Исходные данные - котировки валют, которые берем с базы данных(есть готовая). На выходе должен быть прогноз этой модели и график. Для получения более подробной информации укажите свой e-mail.
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