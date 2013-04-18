Delphi XE

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок242 просмотра

Необходимо выполнить модуль программы для игроков в он-лайн покер.

Модуль: реплеер. Показывает как были сыграны игры ранее.

Опыт работы: от 5 лет.

Подробные требования к исходному коду во вложенном файле.

Delphi
12 лет назад
kolumb2011
Алексей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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