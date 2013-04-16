C# .NET4 перевод через Google Translate в обход AP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки187 просмотров

Прототип нужной функции привожу ниже:

///

/// Перевод текста через Google Translate

///

/// Текст для перевода

/// Исходный язык (как в Google Translate, например ru,en и т.д.)

/// Конечный язык (как в Google Translate, например ru,en и т.д.)

/// Максимум символов, для перевода за один запрос

/// переведенный текст

public string googleTranslateOnePairNative(string text, string sourceLanguage, string destLanguage,

int maxSymbolsToTranslatePerRequest)

Делаем на базе httpwebrequest. Уточню, что будут передаваться довольно большие объемы текста, поэтому необходимо искать путь сделать через POST метод (через GET я сам нашел вариант).

Еще момент - раньше у гугла было ограничение на размер передаваемого за раз текста. Это также нужно учесть (то есть если текст больше maxSymbolsToTranslatePerRequest, то делим текст на насколько частей (меньших чем maxSymbolsToTranslatePerRequest) и посылаем несколько запросов для перевода).

Оплата после теста функционала через teamviewer или скайп экран.

12 лет назад
lofti
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

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