Софт для общения с SAP BI системами

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки140 просмотров

Добрый день!

Есть желание сделать софтинку, которая бы подключалась к SAP BI системе, считывала немного данных из разных табличек на основе введенных пользователем ключей и выводила бы считанное в удобочитаемом формате, оптимально - в .doc с табличкой внутри.

Программулька должна иметь три версии, они будут отличаться возможностью / невозможностью редактировать имена пользователя и координаты систем.

Средства реализации - на ваш выбор. Сроки - не горят. Бюджет - обсуждается.

На текущем этапе мне необходимы ваши оценки по срокам и деньгам.

Предложения собираю до начала мая, потом общаемся более предметно.

Спасибо!

12 лет назад
oleg_rotkin
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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