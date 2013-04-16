Софт для общения с SAP BI системами

Добрый день!

Есть желание сделать софтинку, которая бы подключалась к SAP BI системе, считывала немного данных из разных табличек на основе введенных пользователем ключей и выводила бы считанное в удобочитаемом формате, оптимально - в .doc с табличкой внутри.

Программулька должна иметь три версии, они будут отличаться возможностью / невозможностью редактировать имена пользователя и координаты систем.

Средства реализации - на ваш выбор. Сроки - не горят. Бюджет - обсуждается.

На текущем этапе мне необходимы ваши оценки по срокам и деньгам.

Предложения собираю до начала мая, потом общаемся более предметно.

Спасибо!