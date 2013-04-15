Плагин для Gmail

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок157 просмотров

необходимо написать плагин для Gmail который позволит одной кнопкой отправлять письма на определенный адрес и добавлять в письмо текстовую информацию.

Необходим именно плагин для Google Apps чтобы работало внутри аккаунта Gmail

12 лет назад
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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