Обработчик тхт-файлов

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Закрыт9 заявок395 просмотров

Требуется небольшая программа, которая будет создавать специальный текстовый файл (по сути xml). В этом файле есть статичные и динамичные данные. Ниже пример этого файла:

Город

красный

желтый

зеленый

голубой

синий

фиолетовый

оранжевый

1

Delphi
12 лет назад
Rakshtel
Антон 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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