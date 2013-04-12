Перевести пример работы с веб-сайтом с PHP на C#

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки153 просмотра

У некого вебсайта (вебсервиса) есть API для работы с ним. Есть пример который предоставлен на PHP. Вкратце: он заливает файл и дожидается его обработки... получает отчет. Нужно сделать примерно тоже на C# (красиво, с комментариями). Для человека с опытом думаю на 20 мин. работы.

Файл с примером на PHP прикрепил. Подробности в личку.

PHP
12 лет назад
maestroant
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров

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