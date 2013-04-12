Перевести пример работы с веб-сайтом с PHP на C#

У некого вебсайта (вебсервиса) есть API для работы с ним. Есть пример который предоставлен на PHP. Вкратце: он заливает файл и дожидается его обработки... получает отчет. Нужно сделать примерно тоже на C# (красиво, с комментариями). Для человека с опытом думаю на 20 мин. работы.

Файл с примером на PHP прикрепил. Подробности в личку.