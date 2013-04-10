Программа на Raspberry Pi model B

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок175 просмотров

Программа предназначена для воспроизведения видео, flash, слайд-шоу (без звука) на Raspberry Pi model B. Нужно что-то типа медиа плэера с административной панелью. А также оставить возможность вывода данных с gps-трекера (смартфон) в виде таблицы. Должно работать на ОС Raspbian (основанная на Debian).

Подробное ТЗ нужно уточнить с исполнителем. Проблема в том, что ограничены аппаратные ресурсы.

Об Raspberry Pi

http://arduino-ua.com/prod302-Raspberry_Pi_model_B

http://ru.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi

Debian
12 лет назад
vstudio
Кирилл 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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