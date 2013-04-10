Здравствуйте. Требуется написать программу согласно ТЗ. https://www.dropbox.com/s/28wndil691lig0y/1.txt Желательно СБС. Пожалуйста, сначала назовите цену и сроки.
Программа на Raspberry Pi model B
Программа предназначена для воспроизведения видео, flash, слайд-шоу (без звука) на Raspberry Pi model B. Нужно что-то типа медиа плэера с административной панелью. А также оставить возможность вывода данных с gps-трекера (смартфон) в виде таблицы. Должно работать на ОС Raspbian (основанная на Debian).
Подробное ТЗ нужно уточнить с исполнителем. Проблема в том, что ограничены аппаратные ресурсы.
Об Raspberry Pi
http://arduino-ua.com/prod302-Raspberry_Pi_model_B
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