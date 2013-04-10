Программа на Raspberry Pi model B

Программа предназначена для воспроизведения видео, flash, слайд-шоу (без звука) на Raspberry Pi model B. Нужно что-то типа медиа плэера с административной панелью. А также оставить возможность вывода данных с gps-трекера (смартфон) в виде таблицы. Должно работать на ОС Raspbian (основанная на Debian).

Подробное ТЗ нужно уточнить с исполнителем. Проблема в том, что ограничены аппаратные ресурсы.

Об Raspberry Pi

http://arduino-ua.com/prod302-Raspberry_Pi_model_B

http://ru.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi