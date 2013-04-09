Доработка готового ПО на Delphi 7

Сроки сорваны. Работа не выполнена. Отказался от дальнейшей работы. Работ по проекту оказалось больше чем предполагалось по ТЗ, это выяснилось на этапе разработки уже другим исполнителем, вследствие чего была пересмотрена стоимость проекта. Но вместо того чтобы сразу сообщить от том что у Евгения что то не получается, или проект сложнее чем изначально был оценен, Евгений говорил что все нормально, что еще несколько дней и он точно все сделает, после нескольких продлении сроков, и обещаний, типа вот еще несколько дней и точно, он сказал, что ничего у него не получается и результат нулевой. Проект просрочен чуть ли не в два раза. От него были зависимы другие части проекта, и в итоге мы не в лучшем свете выглядели перед конечным заказчиком. По сути претензия к Евгению одна, да задача оказалась сложнее, чем первоначально была оценена самим же Евгением, но надо было сразу говорить, что что то не получается мы бы или передали другому исполнителю, или увеличили стоимость или разъяснили и помогли в трудных вопросах.