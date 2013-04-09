Доработка готового ПО на Delphi 7

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок336 просмотров

Имеется приложение, написанное на Delphi7 с использованием внутреннего самописного фреймворка.

Все исходники, компоненты и т.п. имеется.

Частично имеется описание фреймворка.

На все дополнительные вопросу по исходному коду если возникнут, вам ответит наш программист.

Необходимо добавить новый модуль к данному ПО. По сути это одна форма + несколько справочников.

ТЗ скину в личку.

Возможно долгосрочное сотрудничество, при хорошей реализации данной задачи.

Delphi
12 лет назад
atonex
Сергей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

yakovchuck
Евгений 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
Сроки сорваны. Работа не выполнена. Отказался от дальнейшей работы. Работ по проекту оказалось больше чем предполагалось по ТЗ, это выяснилось на этапе разработки уже другим исполнителем, вследствие чего была пересмотрена стоимость проекта. Но вместо того чтобы сразу сообщить от том что у Евгения что то не получается, или проект сложнее чем изначально был оценен, Евгений говорил что все нормально, что еще несколько дней и он точно все сделает, после нескольких продлении сроков, и обещаний, типа вот еще несколько дней и точно, он сказал, что ничего у него не получается и результат нулевой. Проект просрочен чуть ли не в два раза. От него были зависимы другие части проекта, и в итоге мы не в лучшем свете выглядели перед конечным заказчиком. По сути претензия к Евгению одна, да задача оказалась сложнее, чем первоначально была оценена самим же Евгением, но надо было сразу говорить, что что то не получается мы бы или передали другому исполнителю, или увеличили стоимость или разъяснили и помогли в трудных вопросах.

Заявки фрилансеров

yakovchuck
Евгений 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен скрипт к The Bat

    Нужен скрипт к The Bat, для отправки писем по нужным адресам Желательно под версию The Bat 4.1.7 Что должен делать скрипт: 1 При отправке писем скрипт отбирает в ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Преобразовать XLS в HTML

    Здравствуйте. Требуется написать программу согласно ТЗ. https://www.dropbox.com/s/28wndil691lig0y/1.txt Желательно СБС. Пожалуйста, сначала назовите цену и сроки.

    HTML
    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа создания договоров

    Интересуют ваши расценки на написание данной программы: Язык написания не важен, для win xp, задачи: Страница для заполнения необходимых данных, далее имеется типовой бланк договора, в нем надо создать несколько переменных для добавления ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программы под Autocad и/или Nanocad

    Есть специализированная программа для проектировщиков по проведению гидравлического расчета водяного пожаротушения «ГидРаВПТ». Сайт ГидРаВПТ.Рф Хотелось бы к этой программе или обособленно от программы создать несколько модулей для работы в автокаде и/или нанокаде для своих ...

    AutoCAD
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача на c# / xml (to c# class) / vk api

    Получаю данные со стены вконтакте, которые содержат сообщение и id его отправителя. Нужно уже по id "полцепить" аватар отправителя и внедрить в уже распарсенные данные стены. Программа для Windows 8.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист-разработчик C#

    $3000

    Обязанности: Разработка новой веб версии системы отчетности (ASP.NET MVC3 (C#), MS SQL Server 2012, Silverlight); Доработка мобильного приложения для Android; Поддержка и доработка текущей версии системы отчетности; Исправление критических багов ...

    AndroidASP.NETJavaSQL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад