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Задача на c# / xml (to c# class) / vk api
Получаю данные со стены вконтакте, которые содержат сообщение и id его отправителя. Нужно уже по id "полцепить" аватар отправителя и внедрить в уже распарсенные данные стены.
Программа для Windows 8.
Заявки фрилансеров
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