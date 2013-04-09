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Написание ПО для синхронизации Узи аппарата
необходимо написать ПО для УЗИ аппарата Logiq E9
Если коротко программа должна синхронизировать аппарат и доп рабочую станцию , и выполнять функционал приложенный в прикрепленном файле.
описание функций в приложении.
предлагайте, спрашивайте, цена пока открыта - обсуждается.
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