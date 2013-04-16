Мы ищем C++ Linux разработчика для работы над проектом. Предполагаемая продолжительность проекта – 3 месяца; возможно продолжение сотрудничества на более длительный срок. Проект: Основной целью проекта является разработка решения, устанавливающего соединение ...
Парсер статей: Дата, название статьи + гиперссылка
Добрый день!
Необходим несложный парсер для сбора информации.
Есть статейный сайт. 20 рубрик.
Необходимо спарсить:
1. Дату добавления статьи
2. Название
3. Ссылку
.... + возможность выгружать все данные в excel-файл. Каждую рубрику - в отдельный файл.
4. Далее, просто следить за обновлениями статей на сайте и парсить по мере выхода новых статей.
Еще раз повторюсь, парсить надо только Дату добавления статьи, Название статьи и Гиперссылку (гиперссылка должна быть кликабельна, чтобы открывался браузер) (текст, картинки и т.д. - не нужны. материалы просто будут отправлятся на рерайт журналистам).
Сайт, с которого надо парсить сообщу личным сообщением всем, кто оставит заявку. Заявки скрыты
Пример, в каком виде данные устроят - прикрепил.
Ваши цена/срок.
Оплата будет через безопасную сделку. Комиссия сервису - оплачивается мной дополнительно
Выбранный исполнитель
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