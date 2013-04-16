Парсер статей: Дата, название статьи + гиперссылка

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен13 заявок357 просмотров

Добрый день!

Необходим несложный парсер для сбора информации.

Есть статейный сайт. 20 рубрик.

Необходимо спарсить:

1. Дату добавления статьи

2. Название

3. Ссылку

.... + возможность выгружать все данные в excel-файл. Каждую рубрику - в отдельный файл.

4. Далее, просто следить за обновлениями статей на сайте и парсить по мере выхода новых статей.

Еще раз повторюсь, парсить надо только Дату добавления статьи, Название статьи и Гиперссылку (гиперссылка должна быть кликабельна, чтобы открывался браузер) (текст, картинки и т.д. - не нужны. материалы просто будут отправлятся на рерайт журналистам).

Сайт, с которого надо парсить сообщу личным сообщением всем, кто оставит заявку. Заявки скрыты

Пример, в каком виде данные устроят - прикрепил.

Ваши цена/срок.

Оплата будет через безопасную сделку. Комиссия сервису - оплачивается мной дополнительно

12 лет назад
sambanderos
Зубков 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

justart
Наг 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Спасибо Артему. Работали через безопасную сделку. Задача выполнена быстрее заявленного срока. Функционал необходимого ПО (парсера) полностью соответстсвует поставленной задаче, поэтому смело ставлю +10 и даю рекомендацию.
Хороший заказчик! Приятно было работать с Алексеем, четкое ТЗ, быстрая проверка и прием работы.

Заявки фрилансеров

justart
Наг 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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