Парсер статей: Дата, название статьи + гиперссылка

Добрый день!

Необходим несложный парсер для сбора информации.

Есть статейный сайт. 20 рубрик.

Необходимо спарсить:

1. Дату добавления статьи

2. Название

3. Ссылку

.... + возможность выгружать все данные в excel-файл. Каждую рубрику - в отдельный файл.

4. Далее, просто следить за обновлениями статей на сайте и парсить по мере выхода новых статей.

Еще раз повторюсь, парсить надо только Дату добавления статьи, Название статьи и Гиперссылку (гиперссылка должна быть кликабельна, чтобы открывался браузер) (текст, картинки и т.д. - не нужны. материалы просто будут отправлятся на рерайт журналистам).

Сайт, с которого надо парсить сообщу личным сообщением всем, кто оставит заявку. Заявки скрыты

Пример, в каком виде данные устроят - прикрепил.

Ваши цена/срок.

Оплата будет через безопасную сделку. Комиссия сервису - оплачивается мной дополнительно