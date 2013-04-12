Мы ищем C++ Linux разработчика для работы над проектом. Предполагаемая продолжительность проекта – 3 месяца; возможно продолжение сотрудничества на более длительный срок. Проект: Основной целью проекта является разработка решения, устанавливающего соединение ...
Установить office на компьютер
Необходимо установить office на компъютер. Никак не хочет устанавливаться.
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