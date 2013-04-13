Требуется написать программу на C#

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок325 просмотров

Требуется написать программу на C# вывода списка станций метро отсортированных по степени удаленности (близости) от заданной. По городам Москва и Санкт-Петербург. Необходимо продемонстрировать пример кода написанных ранее программ для оценки его оптимизированности и читаемости. Заявки на выполнение работы без примеры прошлых работ по C# будут автоматически игнорироваться.

12 лет назад
suzaku
48 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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