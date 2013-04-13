Мы ищем C++ Linux разработчика для работы над проектом. Предполагаемая продолжительность проекта – 3 месяца; возможно продолжение сотрудничества на более длительный срок. Проект: Основной целью проекта является разработка решения, устанавливающего соединение ...
Требуется написать программу на C#
Требуется написать программу на C# вывода списка станций метро отсортированных по степени удаленности (близости) от заданной. По городам Москва и Санкт-Петербург. Необходимо продемонстрировать пример кода написанных ранее программ для оценки его оптимизированности и читаемости. Заявки на выполнение работы без примеры прошлых работ по C# будут автоматически игнорироваться.
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