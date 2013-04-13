Программа автоматических ставок по заданным парам.

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки177 просмотров

Букмекерская контора "марафон" или "балтбет"

Ставки в режиме «Live»

Алгоритм:

1. выбор по названию вида спорта

2. ставка на исход, по окончанию матча

в предложении сразу указывайте стоимость и сроки работ.

12 лет назад
Edgorbek
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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