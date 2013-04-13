Разработка приложения для ДП

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок258 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо разработать приложение для дипломного проекта согласно ТЗ.

Указывайте сроки и стоимость, с грамотным и ответственным исполнителем есть возможность дальнейшего сотрудничества.

12 лет назад
Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

crs_judas
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$150
7 дней
Фрилансер по каким-то причинам пропал, все мои дальнейшие сообщения ответа не получили - вынужден оставить отрицательный отзыв. К счастью та же работа была успешно и в ускоренном темпе сделана другим разработчиком.

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crs_judas
38 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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