Написание приложения на базе исходных кодов QTWeb

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка164 просмотра

Требуется специалист по фреймворку QT для написания приложения на базе исходных кодов QTWeb.

Требуемое приложение должно функционально повторять базовые функции OLE automation (но без использования COM-интерфейса).

Приложение должно работать на десктопе Windows и сервере CentOS.

Просьба обращаться исполнителям с реальным опытом работы с QT.

CentOS
12 лет назад
spywords
Антон 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется написать программу на C#

    $100

    Требуется написать программу на C# вывода списка станций метро отсортированных по степени удаленности (близости) от заданной. По городам Москва и Санкт-Петербург. Необходимо продемонстрировать пример кода написанных ранее программ для оценки его оптимизированности и читаемости. Заявки ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка приложения для ДП

    Доброго времени суток. Необходимо разработать приложение для дипломного проекта согласно ТЗ. Указывайте сроки и стоимость, с грамотным и ответственным исполнителем есть возможность дальнейшего сотрудничества.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реализация клиент-серверного приложения

    $5000

    Реализация клиент-серверного приложения. Мне крайне важны временные рамки, чтобы реализация проекта не очень сильно вылезла за оговоренные сначала. Интересно ли вам это? Если да, то на какое время и деньги вы рассчитываете? вот ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа для проверки ключевых слов в тексте

    $50

    Минимальный интерфейс Исходной информацией для программы является эксел-файл, в котором находятся ключевые фразы и анализируемый текст Количество ключевых фраз: от 1 до 30 Количество слов в ключевой фразе: ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработчик тхт-файлов

    Требуется небольшая программа, которая будет создавать специальный текстовый файл (по сути xml). В этом файле есть статичные и динамичные данные. Ниже пример этого файла: ...

    Delphi
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ремонт фтп-сервера

    обвалился фтп сервер serv-U после 5 лет работы. из сети пингуется но содержание не отображает. ошибка 601 типа доступ запрещен. кто может починить - большой велком

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад