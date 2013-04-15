CAN Open под DOS

Есть встраиваемый компьютер fastwel в формати Micro PC CPC108

подробнее тут: http://www.fastwel.ru/products/356046/1786/2332/363050.html

У него на борту два can контроллера.

Есть 4 двигателя maxon motor и 4 контроллера epos 2.

Аппаратно всё соединено, штатными прогами двигатели крутятся, через юсб.

Есть пример использования can под DOS, от производителя платы.

Необходимо управлять двигателями из программы под DOS.

Достаточно будет тестовый пример доработать до того чтобы он управлял двигателями в сети can open.

Подробнее можно дальше обсуждать, можно по телефону, можно по почте.