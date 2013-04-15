Требуется написать программу на C# вывода списка станций метро отсортированных по степени удаленности (близости) от заданной. По городам Москва и Санкт-Петербург. Необходимо продемонстрировать пример кода написанных ранее программ для оценки его оптимизированности и читаемости. Заявки ...
CAN Open под DOS
Есть встраиваемый компьютер fastwel в формати Micro PC CPC108
подробнее тут: http://www.fastwel.ru/products/356046/1786/2332/363050.html
У него на борту два can контроллера.
Есть 4 двигателя maxon motor и 4 контроллера epos 2.
Аппаратно всё соединено, штатными прогами двигатели крутятся, через юсб.
Есть пример использования can под DOS, от производителя платы.
Необходимо управлять двигателями из программы под DOS.
Достаточно будет тестовый пример доработать до того чтобы он управлял двигателями в сети can open.
Подробнее можно дальше обсуждать, можно по телефону, можно по почте.
Выбранный исполнитель
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