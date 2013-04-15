Требуется написать программу на C# вывода списка станций метро отсортированных по степени удаленности (близости) от заданной. По городам Москва и Санкт-Петербург. Необходимо продемонстрировать пример кода написанных ранее программ для оценки его оптимизированности и читаемости. Заявки ...
Парсер CSV-файла
Здравствуйте, требуется написать парсер CSV файла. Результат парсинга сохранять в отдельные txt файлы. Более подробное ТЗ - исполнителю.
Желательно СБС. Пожалуйста, пишите примерные сроки и цену.
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