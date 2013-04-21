Программа для расчёта ёмкости конденсатора

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен17 заявок277 просмотров

Нужна не очень сложная программка для расчёта ёмкости конденсатора. То есть чтобы можно было изменять расстояние между обкладками, диэлектрическую проницаемость. Также чтобы можно было выбирать какой конденсатор: с круглыми обкладками или прямоугольными (с различными диаметром или длинами сторон). Возможно нужно будет добавить ещё кое-что.

Формулы предоставлю.

12 лет назад
micvim
Михаил 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Danand
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Со сроками порадовал. Всё хорошо и правильно сделал. Спасибо)
Предоставил чёткое задание, пояснил все детали. Отличный заказчик. Было приятно работать быстро и продуктивно.

Заявки фрилансеров

Danand
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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