Отличный исполнитель. Сделал все как договаривались. Учел все подробности задания и реализовал их. Выполнил сначала задачу так, чтобы мой тест прошел. Однако мой тест не учитывал одной особенности реализации. Формально задача на этом могла считаться выполненной, несмотря на это Андрей не стал пользоваться такой возможность, а сделал все как мне нужно. Весь диалог проходил без споров, легко и не принужденно. Отмечу так же хорошее качество кода, код хорошо читается, переменные имеют понятные названия, соблюдены отступы, правила именования, даже порядок функций в классе (сначала public потом private). Такое внимание к деталям выдает профессионала в своем деле. Задача реализована минимальным количеством кода, грамотно и красиво. Использованы Классы, вместо глобальной функции, снова + в карму. Так же были исправлены ошибки в моем тесте, и на все измененные строки добавлен комментарий, что облегчило проверку изменений. Первый вариант реализации был готов очень быстро, ночью заказ, днем результат. Исправления были внесены в тот же день. Итого: срок исполнения получился 1день. Советую к сотрудничеству.