Разработка прикладных приложений и контент-менеджмент, парсинг, граббинг.
Навыки:
- разработка прикладных приложений (Платформа .NET: C#, WPF; Java),
- среди видов разрабатываемых мной приложений:
- парсеры;
- грабберы;
- постеры;
- кликеры;
- для работы с базой данных;
- среди видов разрабатываемых мной приложений:
- веб-программирование и скрипты (JavaScript, Python, PHP, HTML, CSS);
- работа с CMS (Wordpress, Joomla!, DataLife Engine и др.);
- контент-менеджмент; программное наполнение сайтов, каталогов, интернет-магазинов.
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Портфолио
- VKGPoster263 просмотра
- Stihi.ru BrowseClicker282 просмотра
- VKAGrabber267 просмотров
- Massrename234 просмотра
- MP3 Geek Library216 просмотров
- PirateCamp Grabber201 просмотр
- VKGDeleter213 просмотров
- Парсер интернет-магазинов парфюмерии286 просмотров
- Cliphook++241 просмотр
- Copyctionary241 просмотр
- GhostStandart267 просмотров
- Парсер интернет-магазина346 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Все в срок. Адекватно реагирует на изменения принципа реализации проекта. После досконального теста 1го выполненного проекта, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Всё отлично: задание чёткое и подробное, оплата своевременная, а общение по поводу задания – продуктивное. Сотрудничество продолжается.
$60
10 баллов
10 лет назад
Спасибо большое за работу! Все выполнено на высшем уровне! Советую и буду обращаться еще!
$70
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Сделал все как договаривались. Учел все подробности задания и реализовал их. Выполнил сначала задачу так, чтобы мой тест прошел. Однако мой тест не учитывал одной особенности реализации. Формально задача на этом могла считаться выполненной, несмотря на это Андрей не стал пользоваться такой возможность, а сделал все как мне нужно. Весь диалог проходил без споров, легко и не принужденно. Отмечу так же хорошее качество кода, код хорошо читается, переменные имеют понятные названия, соблюдены отступы, правила именования, даже порядок функций в классе (сначала public потом private). Такое внимание к деталям выдает профессионала в своем деле. Задача реализована минимальным количеством кода, грамотно и красиво. Использованы Классы, вместо глобальной функции, снова + в карму. Так же были исправлены ошибки в моем тесте, и на все измененные строки добавлен комментарий, что облегчило проверку изменений. Первый вариант реализации был готов очень быстро, ночью заказ, днем результат. Исправления были внесены в тот же день. Итого: срок исполнения получился 1день. Советую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Мне очень сильно понравился подход Николая к данному проекту: задача была дана в необходимых подробностях и требованиями к коду, которые мне, как исполнителю, было приятно соблюсти. Проверка результата, оплата – всё идеально.