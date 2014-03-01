Danand

Андрей Danand

 
32 годаРоссия/Челябинск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка прикладных приложений и контент-менеджмент, парсинг, граббинг.

Навыки:

  • разработка прикладных приложений (Платформа .NET: C#, WPF; Java),

    • среди видов разрабатываемых мной приложений:

      • парсеры;
      • грабберы;
      • постеры;
      • кликеры;
      • для работы с базой данных;
  • веб-программирование и скрипты (JavaScript, Python, PHP, HTML, CSS);
  • работа с CMS (Wordpress, Joomla!, DataLife Engine и др.);
  • контент-менеджмент; программное наполнение сайтов, каталогов, интернет-магазинов.
PHPJavascriptPythonWordPressHTMLCSSJoomlaJava
Портфолио
Отзывы заказчиков
gramo
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сделать генератор Анкор листа
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
DenV
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Написать десктопный парсер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
skiba_va
Виталий 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Починить парсер магазина.
Отличный исполнитель. Все в срок. Адекватно реагирует на изменения принципа реализации проекта. После досконального теста 1го выполненного проекта, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Всё отлично: задание чёткое и подробное, оплата своевременная, а общение по поводу задания – продуктивное. Сотрудничество продолжается.
Ответный отзыв
dennni
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Сграбить информацию с сайта
Спасибо большое за работу! Все выполнено на высшем уровне! Советую и буду обращаться еще!
pivolan
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Рекурсивная проверка xml данных
Отличный исполнитель. Сделал все как договаривались. Учел все подробности задания и реализовал их. Выполнил сначала задачу так, чтобы мой тест прошел. Однако мой тест не учитывал одной особенности реализации. Формально задача на этом могла считаться выполненной, несмотря на это Андрей не стал пользоваться такой возможность, а сделал все как мне нужно. Весь диалог проходил без споров, легко и не принужденно. Отмечу так же хорошее качество кода, код хорошо читается, переменные имеют понятные названия, соблюдены отступы, правила именования, даже порядок функций в классе (сначала public потом private). Такое внимание к деталям выдает профессионала в своем деле. Задача реализована минимальным количеством кода, грамотно и красиво. Использованы Классы, вместо глобальной функции, снова + в карму. Так же были исправлены ошибки в моем тесте, и на все измененные строки добавлен комментарий, что облегчило проверку изменений. Первый вариант реализации был готов очень быстро, ночью заказ, днем результат. Исправления были внесены в тот же день. Итого: срок исполнения получился 1день. Советую к сотрудничеству.
Мне очень сильно понравился подход Николая к данному проекту: задача была дана в необходимых подробностях и требованиями к коду, которые мне, как исполнителю, было приятно соблюсти. Проверка результата, оплата – всё идеально.
Ответный отзыв