Здравствуйте! Нужно добавить на сайт онлайн результаты на: Футбол, хоккей, Волейбол, Гандбол, Теннис, Формула1 и др. Лучше информацию брать (граббить) с ниже перечисленных сайтов, но если это очень дорого "встанет по деньгам", то реально надо сграббить отсюда: http://www.parimatch.com/liveres.html Причём, ...