wmcapital

Владислав wmcapital

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка программного обеспечения для GPU-майнинга (riecoin)

    $2000

    Не троян, не вирь , а простое консольное приложение для добычи криптовалюты на NVidia/AMD видеокартах. У программы отсутствует свой GUI (командная строка) На офф. сайте riecoin криптовалюты доступен только CPU майнер, но многие уверяют (гугол), что ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Клон программы по WIN,немного изменить функционал

    Требуется написать клон программы, работающий на платформe WIN , внести и удалить некоторый функционал Задача программы: поиск и проверка на работоспособность прокси серверов из указанных источников, фильтрация по маске, экспорт по маске.. (или ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен парсер админки

    Необходимо распарсить админку, выбрать оттуда всех юзеров с информацией, всех сложить в excel со всеми полями. Программу надо написать под WIN7. Жду предложений и цену.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Система скриптов для поиска прокси

    $5000

    Здравствуйте! Необходимо написать систему скриптов для поиска рабочих анонимных и элитных прокси, устанавливаемая на внешнем web-сервере. Комплекс устанавливается на внешнем сервере и работает постоянно (cron) Высокая скорость проверки (многопоточность и мультизапросы). Управление системой осуществляется через простой интуитивно понятный web-интерфейс. Более ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт в стиле фэнтези (+сервер Lineage2)

    Здравствуйте. Пример: l2server.ru Стремиться к http://games.theabyss.ru/ Надо: Шаблон в стиле фэнтези (Красиво нарисовать в векторе + пофотошопить и тд.. ) Удобная CMS Форум + Чат и тп.. + создание сервера для lineage (установка на компе+настройка+потестить) Если есть готовый шаблон в этом "духе", можно посмотреть

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • On-Line браузерская RPG под ключ

    $7500

    Требуется: Придумать сюжет, мир и т.д.. , если у Вас есть наработки, то написать Вам ТЗ + согласовать между нами ПРИМЕР: любая игра, стоящая в первых позициях в рейтингах mail.ru Результат: что-то между apeha.ru и combats.ru Разработка нового движка ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Добавлять на сайт результаты, чтобы данные обновлялись каждые 60 секунд

    Здравствуйте! Нужно добавить на сайт онлайн результаты на: Футбол, хоккей, Волейбол, Гандбол, Теннис, Формула1 и др. Лучше информацию брать (граббить) с ниже перечисленных сайтов, но если это очень дорого "встанет по деньгам", то реально надо сграббить отсюда: http://www.parimatch.com/liveres.html Причём, ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать сайт

    $500

    К существ-му сайту - bukmekers.ru надо: Добавить новые виды приёма ставок, добавить онлайн статитику, онлайн добавление матчей, онлайн публикование результатов, в дальнейшем, необходимо сменить дизайн. Всё то , что касается онлайна - обязательное условие. + Должна быть ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Добавить новые виды ставок + добавить различные формы ввода денег на сайт

    Пункт 1) Нужно добавить такие виды ставок как: Экспресс BUKMEKERS.RU - cайт, к которому относится данный проект. Нужно добавить к существующим ставкам, такие как на BUKMEKERS.COM или BUKER.RU для примера ( возможно по другому ) Пункт 2) Нужно ввести различные формы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Нужно поднять ТиЦ

    Нужно поднять ТиЦ вот для этого сайта http://bukmekers.ru с 0 чем больше - тем лучше! Хотябы до 500 если поднимать дополнительно искусственно, то нужно дотянуть до 1000. ,напимер, тИЦ 500, PR=2 Предлагать только легальные методы! Срок = МАКСИМУМ ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание Баннеров

    $50

    Нужны РАЗНЫЕ баннеры для сайта www.bukmekers.ru Подчёркивание содержания сайта, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ приветствуется баннер 100x100 во флэш, 120X60 во флэш Пишите на киппер WMID#450482660314 или на [email protected]

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Настройка БД и сайта целиком

    Здравствуйте! Предлагаю работу - настройка БД и сайта целиком www.bukmekers.ru, за основу скрипта была взята система управления контентом (CMS) Mambo Open Source версии 4.5 Надо полностью настроить сайт , в дальнейшем сделать баннеры, исправить дизайн ...

    Дизайн сайта
    Настройка сервера/ПО5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Danand
Андрей 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Нужен парсер админки
Было очень удобно и приятно работать, оперативно решая возникающие задачи. Всё, от задания до вознаграждения, было получено моментально.
Сделал в кратчайшие сроки + давал советы по улучшению. спасибо!
Ответный отзыв
azsoft
44 годаАзербайджан
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
18 лет назад
Добавить новые виды ставок + добавить различные формы ввода денег на сайт
Платит четко и вовремя. Приятное сотрудничество, думаю станет долгосрочным.
Ставлю по максимуму.., хотя и делал не 10 дней как написал, но у меня не было тз!!! Зато - делает качественно!!! Парень разобрался в чужих скриптах как в своих очень быстро!!! Советую..
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chulak
Олег 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
$60
10 баллов
18 лет назад
Баннер 468x60 GIf+Flash (оба разных)
Отличный, честный заказчик. Платит четко и вовремя. Приятное сотрудничество, думаю станет долгосрочным. С уважением, Чулаков Олег.
"Обалденно" выполнил заказ в кратчайшие сроки! Цена - как и договаривались, реализация - великолепная! ПРОФЕССИОНАЛ с Большой Буквы! Всем советую! Огромнейшее спасибо. Ставлю 10, жалко больше нельзя! :) Спасибо!!!
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