Не троян, не вирь , а простое консольное приложение для добычи криптовалюты на NVidia/AMD видеокартах. У программы отсутствует свой GUI (командная строка) На офф. сайте riecoin криптовалюты доступен только CPU майнер, но многие уверяют (гугол), что ...
- $2000Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется написать клон программы, работающий на платформe WIN , внести и удалить некоторый функционал Задача программы: поиск и проверка на работоспособность прокси серверов из указанных источников, фильтрация по маске, экспорт по маске.. (или ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, для фан сервера одной игры No Steam требуется сделать что-то на подобии античита. Необходима консультация и реализация.Системное программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо распарсить админку, выбрать оттуда всех юзеров с информацией, всех сложить в excel со всеми полями. Программу надо написать под WIN7. Жду предложений и цену.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5000
Здравствуйте! Необходимо написать систему скриптов для поиска рабочих анонимных и элитных прокси, устанавливаемая на внешнем web-сервере. Комплекс устанавливается на внешнем сервере и работает постоянно (cron) Высокая скорость проверки (многопоточность и мультизапросы). Управление системой осуществляется через простой интуитивно понятный web-интерфейс. Более ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Пример: l2server.ru Стремиться к http://games.theabyss.ru/ Надо: Шаблон в стиле фэнтези (Красиво нарисовать в векторе + пофотошопить и тд.. ) Удобная CMS Форум + Чат и тп.. + создание сервера для lineage (установка на компе+настройка+потестить) Если есть готовый шаблон в этом "духе", можно посмотретьСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Нужна готовая браузерная игра, по типу combats.ru (Можно доделанный и дополненный скрипт, находящийся в свободном обращении в инете) Программист - желательно из ПитераРазработка игр13 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен дубликат http://w-cash.ru/a443.aidВеб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Написать что-то похожее http://www.parimatch.com/poker.html Подробное ТЗ присутствует.Разработка игр9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $7500
Требуется: Придумать сюжет, мир и т.д.. , если у Вас есть наработки, то написать Вам ТЗ + согласовать между нами ПРИМЕР: любая игра, стоящая в первых позициях в рейтингах mail.ru Результат: что-то между apeha.ru и combats.ru Разработка нового движка ...Разработка игр1 исполнительЗавершен17 лет назад
Здравствуйте! Нужно добавить на сайт онлайн результаты на: Футбол, хоккей, Волейбол, Гандбол, Теннис, Формула1 и др. Лучше информацию брать (граббить) с ниже перечисленных сайтов, но если это очень дорого "встанет по деньгам", то реально надо сграббить отсюда: http://www.parimatch.com/liveres.html Причём, ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
К существ-му сайту - bukmekers.ru надо: Добавить новые виды приёма ставок, добавить онлайн статитику, онлайн добавление матчей, онлайн публикование результатов, в дальнейшем, необходимо сменить дизайн. Всё то , что касается онлайна - обязательное условие. + Должна быть ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт18 лет назад
Пункт 1) Нужно добавить такие виды ставок как: Экспресс BUKMEKERS.RU - cайт, к которому относится данный проект. Нужно добавить к существующим ставкам, такие как на BUKMEKERS.COM или BUKER.RU для примера ( возможно по другому ) Пункт 2) Нужно ввести различные формы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $50
Для сайта www.bukmekers.ru Жду Ваших предложений.Баннеры1 исполнительЗавершен18 лет назад
Нужно поднять ТиЦ вот для этого сайта http://bukmekers.ru с 0 чем больше - тем лучше! Хотябы до 500 если поднимать дополнительно искусственно, то нужно дотянуть до 1000. ,напимер, тИЦ 500, PR=2 Предлагать только легальные методы! Срок = МАКСИМУМ ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужны РАЗНЫЕ баннеры для сайта www.bukmekers.ru Подчёркивание содержания сайта, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ приветствуется баннер 100x100 во флэш, 120X60 во флэш Пишите на киппер WMID#450482660314 или на [email protected]Баннеры4 заявкиЗакрыт18 лет назад
Здравствуйте! Предлагаю работу - настройка БД и сайта целиком www.bukmekers.ru, за основу скрипта была взята система управления контентом (CMS) Mambo Open Source версии 4.5 Надо полностью настроить сайт , в дальнейшем сделать баннеры, исправить дизайн ...Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужны скрипты сайт www.bukmekers.com (Нужна точная рабочая копия)Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт18 лет назад